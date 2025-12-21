Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie Missiroli respinge le accuse | Gravi e infamanti

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato iscritto nel registro degli indagati per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie, da cui si sta separando. Missiroli ha respinto le accuse, definendole gravemente infamanti. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l'importanza di rispettare la presunzione di innocenza fino a prova contraria.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando. Il gip respinge la richiesta di custodia in carcere, la Procura valuta ricorso. Il legale del primo cittadino: "Accuse gravi e infamanti".

