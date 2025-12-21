Il Sicilia Express ha portato i fuorisede a casa per Natale

Un viaggio lungo l'Italia, ma soprattutto un ritorno alle proprie radici. È arrivato a Palermo il Sicilia Express, il treno speciale voluto dalla Regione Siciliana, insieme a Ferrovie dello Stato, per contrastare il caro-voli. Partito da Torino ha portato a casa oltre 550 siciliani fuori sede: studenti, lavoratori, famiglie. Tutti con una valigia e la stessa attesa: riabbracciare i propri cari.

Treno Sicilia Express, il racconto finale: «Un viaggio della speranza... ma in compagnia» - sede siciliani, 22 ore sui binari e 1500 chilometri sono volati via tra discoteca e nuove amicizie ... lasicilia.it

Sicilia Express, le parole di Lello Analfino dopo l'esibizione a bordo: «È un'idea ma non basta» - L'artista agrigentino ha cantato i suoi brani in dialetto sul treno che riporta a casa 500 fuori- lasicilia.it

Ventiquattro ore di treno da Torino alla Sicilia per tornare a casa a Natale, spendendo meno dell’aereo. Sul Sicilia Express viaggiano studenti e lavoratori fuorisede, valigie e pacchi regalo, ma anche un cane al guinzaglio - facebook.com facebook

Sicilia Express riparte da Torino: il treno che riporta a casa 500 siciliani sfidando i prezzi folli dei trasporti x.com

