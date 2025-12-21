Il Senato dedica il concerto di Natale a Napoli | il motivo
Il concerto del Senato è un ''appuntamento tradizionale quest'anno dedicato a Napoli perché proprio oggi ricorre l'anniversario dei 2.500 anni dalla fondazione di Napoli e non potevamo che invitare l'orchestra e il coro del teatro San Carlo perché simbolo di Napoli". Lo ha detto il presidente del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
