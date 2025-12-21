Si interrompe nel modo più amaro la lunga striscia positiva dello Sciacca, che dopo quasi due mesi tra campionato e Coppa Italia cade sul campo del San Vito. Una gara intensa e combattuta, resa ancora più difficile da pioggia e vento che hanno condizionato il gioco per tutti i novanta minuti.Le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Il San Vito beffa lo Sciacca sotto la tempesta, decide un’autorete nel finale

Leggi anche: Unitas Sciacca ultimo sforzo: a San Vito per chiudere il 2025 con un sorriso

Leggi anche: Archivio di Stato, al via “Carte senza barriere”: percorsi accessibili tra l’ex carcere di San Vito e i notai di Sciacca

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sciacca sconfitto a San Vito Lo Capo, interrotta la serie positiva che durava da quasi due mesi - Lo Sciacca cede l'intera posta ai trapanesi e interrompe una serie positiva che tra campionato e Coppa Italia durava da quasi due mesi. lasicilia.it