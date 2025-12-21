Il San Vito beffa lo Sciacca sotto la tempesta decide un’autorete nel finale
Si interrompe nel modo più amaro la lunga striscia positiva dello Sciacca, che dopo quasi due mesi tra campionato e Coppa Italia cade sul campo del San Vito. Una gara intensa e combattuta, resa ancora più difficile da pioggia e vento che hanno condizionato il gioco per tutti i novanta minuti.Le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
