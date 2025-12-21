Il rigore di Gyokeres dà il vantaggio ai Gunners
Il rigore di Gyokeres dà il vantaggio ai Gunners
2025-12-20 22:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’attaccante dell’Arsenal li ha messi in condizione di tornare in testa alla classifica. Viktor Gyokeres ha interrotto una serie di quattro partite senza gol portando l’Arsenal in vantaggio dal dischetto contro l’Everton. Gyokeres non trovava la rete da quando lo aveva fatto nella vittoria per 2-0 sul Burnley l’1 novembre. Ma gli è stata presentata un’occasione d’oro per farlo quando Jake O’Brien dell’Everton ha inspiegabilmente gestito l’area di rigore mentre cercava di difendere un corner dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Juventus ripresa su rigore a Verona: non basta Conceicao, bianconeri primi in attesa del Napoli - 1: i bianconeri, passati in vantaggio con Conceicao, sono stati raggiunti su calcio di rigore messo a segno da Orban nel finale del primo tempo. fanpage.it
Napoli-Inter succede di tutto: Conte fa tirare il rigore a De Bruyne, che segna e si fa male - Calcio di rigore per il Napoli fischiato dopo 5 secondi dall’intervento: cosa è successo. gianlucadimarzio.com
GYOKERES DECISIVO L'attaccante svedese decide il match serale a Goodison Park con un rigore e i Gunners scavalcano nuovamente il Manchester City in vetta alla classifica #Tuttosport #Everton #Arsenal #Gyokeres - facebook.com facebook
