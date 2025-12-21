Il regalo di Natale dei carabinieri ai bambini dello Zen panettoni e sorrisi per un giorno

I militari della stazione dei carabinieri San Filippo Neri, guidati dal comandante Davide De Novellis, hanno rinnovato il tradizionale scambio di auguri natalizi nella nuova sede della Fondazione "L'albero della vita", attiva da anni nel quartiere Zen."Un appuntamento che si ripete nel tempo e.

