Il regalo di Natale dei carabinieri ai bambini dello Zen panettoni e sorrisi per un giorno

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari della stazione dei carabinieri San Filippo Neri, guidati dal comandante Davide De Novellis, hanno rinnovato il tradizionale scambio di auguri natalizi nella nuova sede della Fondazione “L’albero della vita”, attiva da anni nel quartiere Zen.“Un appuntamento che si ripete nel tempo e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

il regalo di natale dei carabinieri ai bambini dello zen panettoni e sorrisi per un giorno

© Palermotoday.it - Il regalo di Natale dei carabinieri ai bambini dello Zen, panettoni e sorrisi per un giorno

Leggi anche: Babbo Natale al Chianelli, doni e sorrisi ai bambini

Leggi anche: Regalo Sospeso UNICEF-Clementoni: 2.500 doni ai bambini per il Natale 2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Libri per bambini e non solo, 15 idee regalo da mettere sotto l'albero; Foggia, bambino di 9 anni scrive lettera di Natale e la invia al questore: «Niente regali, vorrei più poliziotti in città»; Natale in famiglia anche per i carabinieri: insieme a grandi e piccini uniti per donare un sorriso; Catania, il Natale dei Carabinieri: doni e sorrisi ai bambini ricoverati.

regalo natale carabinieri bambiniUdine, i Carabinieri portano doni e sorrisi ai bambini delle comunità protette - A Udine i Carabinieri donano pacchi regalo ai bambini delle comunità protette, regalando sorrisi e momenti di serenità. nordest24.it

Babbo Natale (scortato dai carabinieri) porta regali ai bambini del Regina Margherita - Un pomeriggio di sorrisi, abbracci e regali a sorpresa per i piccoli pazienti del Regina Margherita di Torino. torinoggi.it

regalo natale carabinieri bambiniUn Natale di doni e solidarietà: i Carabinieri incontrano i bambini all'Ospedale Infermi di Rimini - La mattinata si è conclusa in un clima emozionante: i Carabinieri hanno salutato i bambini lasciando loro doni e palloncini, ricevendo in cambio sguardi felici e stupiti, con la certezza di aver ... altarimini.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.