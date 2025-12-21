Il canile comunale cittadino riceve un nuovo contributo attraverso una donazione di otto quintali di cibo, composta da crocchette e cibo umido. Questo gesto rappresenta un supporto importante per la gestione quotidiana della struttura e il benessere degli animali ospitati. La solidarietà dimostrata conferma l’impegno della comunità nel prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. Il regalo di Natale al canile:

Prosegue e si consolida il percorso di solidarietà a favore del canile comunale cittadino grazie a una nuova donazione avvenuta ieri mattina: otto quintali di alimenti per cani, suddivisi tra crocchette e cibo umido, per un supporto concreto che consentirà di rispondere alle necessità quotidiane della struttura e di garantire continuità nella cura degli animali ospitati. "Un’iniziativa – spiega una nota del Comune – che si inserisce in continuità con le azioni già avviate nei mesi scorsi e che conferma il valore della collaborazione tra amministrazione comunale e imprese del territorio per il benessere della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il regalo di Natale al canile: "Donati 8 quintali di cibo"

Leggi anche: Tutela degli animali, solidarietà verso il canile: donati 8 quintali di cibo per gli 'ospiti'

Leggi anche: Un regalo per il canile di Rubano: quest’anno il Natale abbraccia la solidarietà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il regalo di Natale al canile: Donati 8 quintali di cibo.

Il regalo di Natale al canile: "Donati 8 quintali di cibo" - L’iniziativa grazie a tre realtà cittadine con la collaborazione del Comune "Questo è un bene di tutti, ciò rafforza il senso di responsabilità condivisa" . ilrestodelcarlino.it