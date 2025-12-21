Il regalo di Natale al canile | Donati 8 quintali di cibo
Il canile comunale cittadino riceve un nuovo contributo attraverso una donazione di otto quintali di cibo, composta da crocchette e cibo umido. Questo gesto rappresenta un supporto importante per la gestione quotidiana della struttura e il benessere degli animali ospitati. La solidarietà dimostrata conferma l’impegno della comunità nel prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe. Il regalo di Natale al canile:
Prosegue e si consolida il percorso di solidarietà a favore del canile comunale cittadino grazie a una nuova donazione avvenuta ieri mattina: otto quintali di alimenti per cani, suddivisi tra crocchette e cibo umido, per un supporto concreto che consentirà di rispondere alle necessità quotidiane della struttura e di garantire continuità nella cura degli animali ospitati. "Un’iniziativa – spiega una nota del Comune – che si inserisce in continuità con le azioni già avviate nei mesi scorsi e che conferma il valore della collaborazione tra amministrazione comunale e imprese del territorio per il benessere della comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tutela degli animali, solidarietà verso il canile: donati 8 quintali di cibo per gli 'ospiti'
Leggi anche: Un regalo per il canile di Rubano: quest’anno il Natale abbraccia la solidarietà
Il regalo di Natale al canile: Donati 8 quintali di cibo.
Il regalo di Natale al canile: "Donati 8 quintali di cibo" - L’iniziativa grazie a tre realtà cittadine con la collaborazione del Comune "Questo è un bene di tutti, ciò rafforza il senso di responsabilità condivisa" . ilrestodelcarlino.it
Dalla confezione regalo al rischio di un box in canile: “Per regalare un cucciolo a Natale ci vuole responsabilità” - Un fiocco rosso al collo, una sorpresa per i bambini, poi qualche mese dopo il box di un canile. corriereromagna.it
Perché i cani non dovrebbero essere regali di Natale - Il concetto di non regalare cani e gatti come se fossero oggetti lo avevamo messo in luce pure attraverso la campagna #nontiscarto, proprio per mandare un messaggio altrettanto chiaro rispetto a ... msn.com
Fatti un regalo per Natale: perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. — . . - facebook.com facebook
#Marotta: “Regalo di Natale ai tifosi sul mercato Non escludo nulla. Anche se la sessione di gennaio non è mai facile” x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.