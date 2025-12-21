Il ragazzino spende tutti i suoi risparmi per comprare le scarpe dei sogni ma è una truffa
È quanto capitato a un 14enne della provincia di Avellino, incappato in una truffa online. Dopo la denuncia presentata dal ragazzino e dalla sua famiglia, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il truffatore senza scrupoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
