Il Psg potrebbe aver utilizzato la sua influenza per favorire in Francia l’immigrazione clandestina Equipe

21 dic 2025

Come riporta L’Équipe, il Psg si ritrova ai margini – ma non del tutto fuori – di una delle inchieste giudiziarie più delicate degli ultimi anni, quella sui cosiddetti «sporchi trucchi». Un fascicolo vasto, aperto nel 2021, che intreccia sospetti di traffico di influenze, accessi illeciti a dati sensibili, favori amministrativi e presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il nodo non è un’accusa diretta al club, ma il possibile utilizzo del suo peso, dei suoi contatti e della sua rete relazionale come leva informale per accelerare pratiche, sbloccare dossier o aggirare ostacoli burocratici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

