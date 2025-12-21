Come riporta L’Équipe, il Psg si ritrova ai margini – ma non del tutto fuori – di una delle inchieste giudiziarie più delicate degli ultimi anni, quella sui cosiddetti «sporchi trucchi». Un fascicolo vasto, aperto nel 2021, che intreccia sospetti di traffico di influenze, accessi illeciti a dati sensibili, favori amministrativi e presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il nodo non è un’accusa diretta al club, ma il possibile utilizzo del suo peso, dei suoi contatti e della sua rete relazionale come leva informale per accelerare pratiche, sbloccare dossier o aggirare ostacoli burocratici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Psg potrebbe aver utilizzato la sua influenza per favorire in Francia l’immigrazione clandestina (Equipe)

Leggi anche: Psg, con la Coppa Intercontinentale sarebbe il sesto trofeo stagionale (L’Equipe)

Leggi anche: Mediterranea, per gli attivisti parte il processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La strategia del Chelsea contro il PSG ai Mondiali serve da lezione al Flamengo nella finale intercontinentale.

Chi è Laura Casagrande, l'amica di Emanuela Orlandi indagata. Pietro Orlandi: 'Potrebbe aver visto il gancio di un eventuale rapimento' #ANSA - facebook.com facebook

Chi è Laura Casagrande, l'amica di Emanuela Orlandi indagata. Pietro Orlandi: 'Potrebbe aver visto il gancio di un eventuale rapimento' #ANSA x.com