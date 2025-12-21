Il progetto ‘Shine Colle’ mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso la creazione di un museo tematico diffuso dedicato al cristallo, elemento caratteristico della città. L'iniziativa intende promuovere la conoscenza e la tutela delle tradizioni artigianali, integrando le testimonianze storiche e culturali del territorio. Il progetto ‘Shine Colle’ rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio cittadino.

Colle si racconta attraverso la sua materia più identitaria: il cristallo. Il nostro quotidiano lo aveva già annunciato alcuni mesi fa, ora è ufficiale, nasce ‘Shine Colle’. Si tratta di un progetto che vuole trasformare la città in un museo tematico diffuso, mettendo in relazione il Museo del Cristallo, i produttori, le attività turistico-ricettive del territorio e l’associazione ‘La città del cristallo’. "In questo primo avvio del progetto – viene affermato in una nota del comune –, desideriamo ringraziare le strutture ricettive che hanno accolto le prime quattro bacheche con le opere in cristallo, contribuendo a rendere la città uno spazio culturale aperto e condiviso: Hotel San Lorenzo, Palazzo Renieri, Hotel La Vecchia Cartiera e La Tenuta di Mesanello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il progetto ‘Shine Colle’. Via alla trasformazione in museo tematico diffuso

