Il primo martin pescatore americano avvistato in Francia sta facendo impazzire i birdwatcher

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvistato per la prima volta in Francia un martin pescatore americano, una rarità assoluta in Europa che sta attirando birdwatcher e ornitologi da tutto il paese e che ha acceso i social e le community di appassionati. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Un cuculo avvistato a New York ha fatto impazzire i birdwatcher e non solo

Leggi anche: Chi è Jakub Bakkour il corteggiatore di Uomini e Donne che sta facendo impazzire tutti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.