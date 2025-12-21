Il primo martin pescatore americano avvistato in Francia sta facendo impazzire i birdwatcher

Avvistato per la prima volta in Francia un martin pescatore americano, una rarità assoluta in Europa che sta attirando birdwatcher e ornitologi da tutto il paese e che ha acceso i social e le community di appassionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Un cuculo avvistato a New York ha fatto impazzire i birdwatcher e non solo

Leggi anche: Chi è Jakub Bakkour il corteggiatore di Uomini e Donne che sta facendo impazzire tutti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chris Martin: serenata a sorpresa per un matrimonio da sogno Sabato 13 dicembre, il frontman dei Coldplay ha lasciato a bocca aperta una coppia di sposi nello Staffordshire presentandosi in incognito per il loro primo ballo. Chris Martin si è intrufolato furtiva facebook

“Non voleva alcuna presentazione, quindi abbiamo detto che era il primo ballo, lui è entrato e si è esibito” #ChrisMartin x.com