Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi fornisce un'indicazione sulla quotazione dell’energia elettrica nel mercato nazionale. Analizzare l’andamento e le variazioni orarie permette di comprendere meglio le fluttuazioni quotidiane e le tendenze di mercato. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 21 Dicembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1076 €kWh. Analizzando la giornata precedente (20 Dicembre 2025), si osserva una significativa oscillazione dei prezzi orari: il valore minimo registrato è stato di 0,0958 €kWh alle ore 4, mentre il massimo ha raggiunto 0,1216 €kWh alle ore 19. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo mattino (tra le 3 e le 6), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 18 e le 20, in corrispondenza del picco serale della domanda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

GME pubblica l’andamento dei mercati energetici a novembre: PUN a 117 €/MWh e GO fino a 2,21 €/MWh - PUN a 117 €/MWh, gas su minimi e calo delle rinnovabili nell'aggiornamento mensile di GME sui mercati energetici. rinnovabili.it