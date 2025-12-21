Il prete diventa cuoco e prepara mille zeppole e panzarotti per i poveri | pranzo di Natale in chiesa a Giugliano

L'iniziativa di don Francesco Riccio nella chiesa San Pio X di Giugliano in Campania. Un pranzo per i poveri e i bisognosi offerto assieme alla Caritas: "Al cospetto di Dio siamo tutti poveri, ma grazie a Dio siamo tutti ricchi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

