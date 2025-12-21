Il Pisa agguanta il Cagliari al 90? | 2-2 nel lunch match dell’Unipol Domus
Il lunch match della sedicesima giornata di Serie A si è concluso con un roboante 2-2 tra Cagliari e Pisa, in una sfida che ha cambiato padrone in più di una circostanza. I padroni di casa vanno sotto nel punteggio, poi ribaltano nel secondo tempo ma nel finale si fanno raggiungere. La formazione di Gilardino torna invece a fare punti dopo tre sconfitte consecutive, restando però al penultimo posto in classifica. Cagliari-Pisa, il racconto del match. Primo tempo che si apre con le due squadre a giocare a viso aperto, costruendo opportunità per trovare il vantaggio, con Palestra e Kilicsoy i più pericolosi nel Cagliari e Tramoni e Canestrelli nel Pisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
