Il Pietracuta non concede il bis La Spal si prende la semifinale
Nella partita tra Pietracuta e Ars et Labor Ferrara, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-1, interrompendo la serie di vittorie del Pietracuta. La partita si è svolta con equilibri sostanziali, ma alla fine la determinazione della Spal ha fatto la differenza. Il risultato permette alla Spal di accedere alla semifinale, lasciando il Pietracuta fuori dalla competizione. Il Pietracuta non concede il bis. La Spal si prende la semifinale.
Pietracuta 1 Ars et Labor Ferrara 2 PIETRACUTA (4-3-3): Giardini; Proverbio (31’ st Giocondi), Fabbri, Pasolini, Faeti; Valli Casadei, Sapori, Sensoli (25’ st Zannoni); Lazzari, Osayane, Giacopetti. A disp.: Amici, Cevoli, Valentini, Pacini, Mazza, Angelini. All.: Cevoli. ARS ET LABOR (4-2-3-1): Luciani; Iglio (41’ st Casella), Dall’Ara, Stoskovic, Occhi (20’ st Chazarreta M.); Cozzari, Ricci (39’ st Prezzabile); Malivojevic (36’ st Barazzetta), Moretti (31’ st Mazza), Senigagliesi; Piccioni. A disp.: Giacomel, Mazzali, Mora, Alcalde. All.: Ansaloni (Di Benedetti squalificato). Arbitro: Riccardo Samaritani della sezione di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
