Il piano Garofani prende forma Ruffini | Schlein non va io ci sono

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mister Fisco fa una mossa prevista nel copione spifferato dal consigliere del Quirinale: « Elly Schlein non la vedo premier. Servirebbe un governo tutti insieme». E ad Assisi battezza la nuova creatura in salsa prodiana. «Non vedo Elly Schlein come premier». Finito di separare con la forchetta le verdure dal roast beef e di raccontarsi come uno Special one di sacrestia («Mai votato Dc anche se nipote di cardinale, a 15 anni fumavo la pipa»), Ernesto Maria Ruffini dà il titolo all’intervistatore del Foglio. «Ai miei occhi chi si vede adesso come premier anziché guadagnare punti ne perde. All’assemblea pd è andato a votare meno di un terzo dei membri». 🔗 Leggi su Laverita.info

il piano garofani prende forma ruffini schlein non va io ci sono

© Laverita.info - Il «piano Garofani» prende forma. Ruffini: «Schlein non va, io ci sono»

Leggi anche: Apertura, sviluppo e modernizzazione: prende forma il 15esimo piano quinquennale della Cina

Leggi anche: Vlahovic-Milan, l’affare prende forma sul centravanti bianconero. Quale sarà il piano per gennaio!

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Porto Torres, prende forma il Piano del centro storico - Il Piano particolareggiato del centro storico di Porto Torres prende forma, con la conclusione della prima parte illustrata in occasione della commissione comunale Urbanistica, presieduta da Gavino ... unionesarda.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.