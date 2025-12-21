Il parapendio si schianta nel bosco | resta bloccato su un albero
Momenti di grande paura nei boschi della Maddalena, dove un pilota di parapendio di 48 anni è rimasto intrappolato su un albero a circa 10 metri di altezza dopo un incidente durante il volo.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’orientamento, finendo contro la vegetazione. La vela. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
