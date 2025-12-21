Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 dicembre | Botteri cerca il regalo perfetto per Teo

Settimana corta al Paradiso delle Signore, nella puntata di lunedì 22 dicembre tutti accorrono per fare gli ultimi regali e organizzarsi per il Natale. Tranne Marcello, che è ancora "preda" di Adelaide. Al Paradiso delle Signore l'aria di Natale si sente eccome: vetrine, pacchetti e quella frenesia dolce che mette tutti un po' più sensibili. Ma nella puntata di lunedì 22 dicembre la festa non è solo zucchero a velo. C'è chi prova a fare pace con il passato, chi difende la propria idea di famiglia e chi, lontano da Milano, gioca una carta decisiva per accalappiare qualcuno. Scopriamo le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

