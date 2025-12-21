Il palaghiaccio del Forum Lavori quasi ultimati Ma per i nuovi parcheggi la data è ottobre del 2026
Il palaghiaccio del Forum di Assago si avvicina alla conclusione dei lavori, con i nuovi parcheggi previsti per ottobre 2026. In vista delle Olimpiadi invernali, il complesso sarà trasformato in Ice Skating Arena, sede delle competizioni di short track e pattinaggio di figura. La struttura si prepara a diventare un punto di riferimento per gli eventi sportivi internazionali.
Per le Olimpiadi invernali il Forum di Assago diventerà Ice Skating Arena e ospiterà le gare di short track e pattinaggio di figura. I lavori di trasformazione, che hanno causato lo stop ai concerti e il trasloco dell’Olimpia basket al Palalido, sono in fase avanzata e questo secondo palaghiaccio milanese sarà pronto per il 6 febbraio. Quello che invece non sarà pronto è il parcheggio che avrebbe dovuto risolvere il caos intorno al palazzetto che si ripete ad ogni grande evento. In base all’ultimo aggiornamento dei lavori di Simico, la società responsabile della costruzione degli impianti olimpici, i cantieri non partiranno prima del 1° aprile del prossimo anno con data prevista di fine dei lavori per il 17 ottobre 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
