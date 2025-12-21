Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando | La tua sorellina ha vinto eri lì con lei

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter, padre di Andrea Delogu, dedica al figlio Eva la vittoria a Ballando con le stelle guadagnata dalla conduttrice Rai insieme al maestro Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Andrea Delogu lancia una frecciatina a Nikita Perotti dopo la romatica dedica sui social: «Ti ho rovinato la piazza?»; Ballando con le Stelle, Andrea Delogu smentisce la storia con Nikita Perotti: «Non stiamo insieme». Ma Selvaggia Lucarelli li punge.

padre andrea delogu dedicaLa conduttrice di origini sarde in coppia con Nikita Perotti batte in finale Fialdini-Pernice - Secondo posto per Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nella finalissima che chiude lo show di Raiuno. lanuovasardegna.it

padre andrea delogu dedicaAndrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle, il post commovente di papà Walter: “Amore mio, grazie anche da Evan, da lassù, sorriderà” - Sui social il padre della showgirl ha celebrato la vittoria della figlia evocando il fratello 18enne morto in un incidente stradale in provincia di Rimini a ottobre scorso: “Eri lì con lei” ... msn.com

padre andrea delogu dedicaAndrea Delogu trionfa a “Ballando con le stelle”: “Grazie alla mia famiglia” VIDEO - Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano a Ballando con le stelle 2025 con il 55% di preferenze. corriereromagna.it

