Il paddle surf guadagna popolarità quest’estate | ecco come scegliere la tavola ideale

Il paddle surf, conosciuto anche come stand up paddle o SUP, si consolida come uno degli sport acquatici preferiti dagli spagnoli durante l’estate. Sempre più persone lo praticano su spiagge, bacini artificiali e fiumi, attratte dalla sua facilità di apprendimento, dai benefici fisici e dal contatto con la natura. Di fronte alla crescita di questa disciplina, il negozio specializzato Huiike ha lanciato una collezione completa di tavole da paddle surf che promette di rivoluzionare il mercato grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo e a design pensati sia per i principianti sia per gli utenti più esperti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

