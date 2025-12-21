Il nuovo amore di Wanda Nara ed Emanuele Filiberto Belen in crisi rose rosse per Alice Campello

Il weekend si apre con alcune novità nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa. Tra le notizie più commentate, il nuovo amore di Wanda Nara, le recenti crisi di Belen Rodriguez, le rose rosse per Alice Campello e la situazione sentimentale di Emanuele Filiberto. Questi eventi riflettono le diverse fasi e dinamiche delle celebrità, offrendo uno spaccato sulle loro vite private. Il nuovo amore di Wanda Nara e Emanuele Filiberto sono solo alcune delle storie che continuano a tenere

Weekend tempo di gossip. C'è chi ha ritrovato l'amore (Wanda Nara), chi si è lasciato da poco e si è già consolato (Emanuele Filiberto di Savoia), chi "gioca" a tira e molla (Alice Campello e Alvaro Morata) e chi, invece, vive un momento difficile e si aggrappa alla famiglia (Belen Rodriguez). Belen Rodriguez in crisi: "Non sta bene, la famiglia vuole riportarla in Argentina". La condizioni di salute di Belen Rodriguez preoccupano. La bizzarra intervista rilasciata sotto l'effetto di sonniferi e i video arrivati da St. Moritz lo scorso weekend hanno fatto preoccupare i suoi fan, ma ora anche la famiglia della showgirl argentina teme per lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il nuovo amore di Wanda Nara (ed Emanuele Filiberto), Belen in crisi, rose rosse per Alice Campello Leggi anche: È crisi fra Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia, cosa c'è dietro la rottura: il retroscena Leggi anche: “Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo in crisi”: i presunti indizi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il nuovo amore di Wanda Nara (ed Emanuele Filiberto), Belen in crisi, rose rosse per Alice Campello; Wanda Nara, crisi di pianto, riprese interrotte. Il crollo dopo l'ultima vittoria di Icardi; Mauro Icardi e China Suarez, sotto l’albero di Natale spunta il prezioso anello: «L’amore vince sempre sull’odio». Dopo il Wandagate e tre anni di silenzio, la coppia più chiacchierata d’Argentina guarda ai fiori d’arancio. Il nuovo amore di Wanda Nara (ed Emanuele Filiberto), Belen in crisi, rose rosse per Alice Campello - La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti l'erede di casa Savoia, l'ex moglie di Mauro Icardi, Belen Rodriguez ma anche Alvaro Morata e consorte ... msn.com

Wanda Nara compie 39 anni, tutti gli amori: il matrimonio con Maxi Lopez, i presunti tradimenti, le polemiche con Mauro Icardi - Showgirl, imprenditrice, conduttrice e manager sportiva, l’argentina è una delle figure più discusse ... leggo.it

Wanda Nara in lacrime: a Natale le figlie stanno di nuovo con Icardi - Wanda Nara si è messa a piangere durante le registrazioni di MasterChef Celebrity, perché ha appreso che il Tribunale affida a Icardi le due figlie per Natale. gazzetta.it

Andrea Delogu e il bacio paparazzato con Alessandro Marziali: è marchigiano il (presunto) nuovo amore della conduttrice - facebook.com facebook

“L’amore non mi basta” di @MarroneEmma torna alla #1 nella classifica giornaliera di Spotify con un nuovo peak di 404.985 stream validi. @SpotifyItaly x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.