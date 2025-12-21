Il nuovo amore di Wanda Nara ed Emanuele Filiberto Belen in crisi rose rosse per Alice Campello

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend si apre con alcune novità nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa. Tra le notizie più commentate, il nuovo amore di Wanda Nara, le recenti crisi di Belen Rodriguez, le rose rosse per Alice Campello e la situazione sentimentale di Emanuele Filiberto. Questi eventi riflettono le diverse fasi e dinamiche delle celebrità, offrendo uno spaccato sulle loro vite private. Il nuovo amore di Wanda Nara e Emanuele Filiberto sono solo alcune delle storie che continuano a tenere

Weekend tempo di gossip. C'è chi ha ritrovato l'amore (Wanda Nara), chi si è lasciato da poco e si è già consolato (Emanuele Filiberto di Savoia), chi "gioca" a tira e molla (Alice Campello e Alvaro Morata) e chi, invece, vive un momento difficile e si aggrappa alla famiglia (Belen Rodriguez). Belen Rodriguez in crisi: "Non sta bene, la famiglia vuole riportarla in Argentina". La condizioni di salute di Belen Rodriguez preoccupano. La bizzarra intervista rilasciata sotto l'effetto di sonniferi e i video arrivati da St. Moritz lo scorso weekend hanno fatto preoccupare i suoi fan, ma ora anche la famiglia della showgirl argentina teme per lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

