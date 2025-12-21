Il Nobel a Gasperini subito | Stiamo trasformando il calcio in calcetto passaggi all’indietro e pallone sempre al portiere
Il Nobel a Gasperini, subito: «Stiamo trasformando il calcio in calcetto, passaggi all’indietro e il pallone sempre al portiere» Qualcosa si sta muovendo nel mondo del calcio. Abbiamo ascoltato le parole di Gasperini in conferenza stampa a proposito del calcio di oggi e del ruolo – diventato centrale – del portiere. L’abbiamo ascoltato da un video su Instagram di Cronache di Spogliatoio. Gasperini ha detto chiaro e tondo che a lui il calcio all’indietro non piace, e che secondo lui non piace nemmeno al pubblico. Che in Inter-Como il portiere di Fabregas ha avuto il pallone tra i piedi 51 volte e questo non è normale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Regina: “Stiamo trasformando politica energetica, serve responsabilità”
Leggi anche: Calcio, Soulè e il golf? Meglio tornare al pallone...
Il Nobel a Gasperini, subito: «Stiamo trasformando il calcio in calcetto, passaggi all’indietro e pallone sempre al portiere» - Gasperini ha detto che stiamo trasformando il calcio in calcetto, un po' come il padellee il tennis. ilnapolista.it
Si avvicina Juve-Roma e probabilmente i giallorossi dovranno fare a meno di Dovbyk L’attaccante ucraino infatti continua ad allenarsi a parte a Trigoria e non è ancora rientrato in gruppo: a Torino dunque difficilmente ci sarà Gasperini potrebbe schierare - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.