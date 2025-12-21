Il Nobel a Gasperini subito | Stiamo trasformando il calcio in calcetto passaggi all’indietro e pallone sempre al portiere

Il Nobel a Gasperini, subito: «Stiamo trasformando il calcio in calcetto, passaggi all’indietro e il pallone sempre al portiere» Qualcosa si sta muovendo nel mondo del calcio. Abbiamo ascoltato le parole di Gasperini in conferenza stampa a proposito del calcio di oggi e del ruolo – diventato centrale – del portiere. L’abbiamo ascoltato da un video su Instagram di Cronache di Spogliatoio. Gasperini ha detto chiaro e tondo che a lui il calcio all’indietro non piace, e che secondo lui non piace nemmeno al pubblico. Che in Inter-Como il portiere di Fabregas ha avuto il pallone tra i piedi 51 volte e questo non è normale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

