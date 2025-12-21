Il negozio è un’officina Sequestro e maximulta

Durante un controllo presso un capannone in via Tiepolo, è emerso che un’attività ufficialmente registrata come commercio di parti e accessori di autoveicoli operava come officina abusiva. La scoperta ha portato al sequestro di attrezzature e alla contestazione di una maxi multa, evidenziando come taluni soggetti adottino pratiche illecite mascherandole da attività lecite.

Ufficialmente era registrata come "società per il commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli", ma all’interno del capannone di via Tiepolo si nascondeva un’attività ben organizzata di officina abusiva. L’indagine della polizia locale è scattata in seguito a segnalazioni di cittadini che avevano notato un via vai sospetto di auto e file di veicoli posteggiati all’esterno. Gli agenti hanno svolto approfondimenti e appostamenti e le indagini si sono concluse con il sequestro di tutte le strumentazioni e una sanzione per il titolare, residente a Pioltello, di oltre 5mila euro per l’ attività abusiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

