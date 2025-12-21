Il Natale a Corciano tra presepe e eventi
CORCIANO - Prosegue con grande partecipazione il "Natale a Corciano", ispirato alla laboriosità dell’ape e all’eredità spirituale di San Francesco nell’ottocentesimo anniversario della sua morte. Cuore pulsante della manifestazione è lo storico Presepe monumentale a grandezza naturale che, da oltre mezzo secolo, si snoda tra i vicoli del centro storico attirando migliaia di visitatori: un cammino che parte dall’accampamento dei Magi in piazza dei Caduti per approdare alla natività, invitando a riflettere sulla cura delle ricchezze della terra. Gli appuntamenti musicali vedranno protagonisti oggi il concerto "Auguri in note" della scuola Neuma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
