Il Napoli Basket cade a Venezia nonostante numerosi tentativi di rimonta
Non riesce l'impresa al Napoli Basket sul campo di Venezia. Gli azzurri perdono al Taliercio per 106-96 contro la Reyer, nonostante una prova coraggiosa e numerosi tentativi di rimonta. Non bastano agli uomini di Magro le super prestazioni di Simms e Bolton, a cui hanno fatto da contraltare la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
