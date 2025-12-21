Il mistero dei Ragni di Natale | la leggenda ucraina che porta fortuna

Mentre in Italia ci preoccupiamo di togliere ogni traccia di ragnatela dagli angoli della casa prima che arrivino gli ospiti, in Ucraina e in alcune zone della Germania esiste una tradizione che fa l’esatto opposto. Se vi capitasse di guardare da vicino un albero di Natale in queste terre, notereste tra le palline e le luci dei decori a forma di ragnatela, spesso realizzati in argento o cristallo. Non è un rimasuglio di Halloween, ma l’omaggio a una delle leggende più antiche e commoventi dell’Europa dell’Est: la storia del Ragno di Natale. La leggenda narra di una povera vedova che viveva in una piccola capanna con i suoi figli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

