C’è anche una foto che ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tra i 16 file scomparsi dalla pagina web pubblica del dipartimento di Giustizia Usa dedicata ai documenti sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein un giorno dopo la pubblicazione. Non c’è una spiegazione ufficiale di nessuna autorità. I file mancanti, disponibili venerdì e non più accessibili da sabato, includevano immagini di dipinti raffiguranti donne nude e una che mostrava una serie di fotografie lungo una credenza e in cassetti. In quell’immagine, all’interno di un cassetto tra le altre foto, c’era una fotografia di Trump accanto a Melania, a Epstein e Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mistero dei 16 file scomparsi dal report online su Epstein: tra questi anche una foto in cui si vede Trump

Leggi anche: Caso Epstein, scomparsi 15 documenti dal sito Giustizia: Trump in una delle foto

Leggi anche: Caso Epstein, almeno 16 immagini scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Dopo anni di rinvii e grande mistero, Capcom ha finalmente annunciato la data di uscita di Pragmata, oltre a confermare l'arrivo di una demo. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook