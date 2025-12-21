Lo Spezia conclude la trasferta allo Stirpe con una sconfitta per 2-1 contro il Frosinone, capolista del campionato. Nonostante le due sconfitte consecutive, l’allenatore Roberto Donadoni si mostra fiducioso, sottolineando gli aspetti positivi della prestazione. Tuttavia, invita la squadra a mantenere attenzione e a migliorare l’efficacia sottoporta. Il mister è fiducioso:

Seconda sconfitta consecutiva per lo Spezia, battuto 2-1 allo Stirpe dal Frosinone capolista. Un ko che lascia i bianchi nei bassifondi della classifica cadetta, ma che secondo Roberto Donadoni non cancella quanto di buono visto sul piano della prestazione. "Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno: la prestazione i ragazzi l’hanno fatta", ha spiegato il tecnico aquilotto nel post gara. "Abbiamo creato anche occasioni, ma serve più cattiveria nei momenti decisivi, sia in attacco che in difesa". A fare la differenza, ancora una volta, sono stati gli episodi. "Il calcio d’angolo del primo gol è emblematico: nasce da una palla che dovevamo gestire meglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mister è fiducioso: "Bicchiere mezzo pieno". Ma chiede attenzione e “cattiveria“ sottoporta

Leggi anche: Cittadella, mister Iori agrodolce: «Devo vedere il bicchiere mezzo pieno, ma serve più lucidità sottoporta»

Leggi anche: Nabian, bicchiere mezzo pieno: "Gioco ok, ma quel finale..."

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

VIDEO INTERVISTA - Napoli, Vergara a “Napoli Magazine”: “Conte Avere la fiducia del mister è una grande soddisfazione, Di Lorenzo è il mio punto di riferimento, sogno di vincere con questa maglia” #antoniovergara #vergara @sscnapoli @Paciello x.com

“Crediamo nell’impresa”: il messaggio di fiducia della Curva Nord a mister e giocatori del Pisa Sporting Club - facebook.com facebook