Il ministro in Senato Giorgetti schiva le tensioni | Ho già fatto 29 manovre

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è presentato al Senato durante la seduta della commissione bilancio, in modo inaspettato. Arrivato intorno alle 10 di sabato mattina, ha evitato confronti diretti con le tensioni politiche, ricordando di aver già affrontato numerose manovre finanziarie. La sua presenza si inserisce nel contesto di un nuovo maxiemendamento presentato dal governo, che ha modificato parzialmente la legge di bilancio.

Arriva a sorpresa, intorno alle 10 di mattina di un sabato di lavoro a Palazzo Madama. Sembra quasi un blitz quello del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che si presenta all’avvio dei lavori della commissione bilancio del Senato, dopo che nella notte il governo ha presentato un nuovo maxiemendamento che riscrive in parte la legge di bilancio. Nel vertice di maggioranza la premier, appena rientrata da Bruxelles, ha usato toni duri: diamoci una calmata, il senso. Sono stati giorni a dir poco difficili per il titolare di via Venti Settembre, contestato dal suo stesso partito, la Lega, per le misure sulle pensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ministro in Senato. Giorgetti schiva le tensioni: "Ho già fatto 29 manovre" Leggi anche: Valditara: “Ho chiesto a Giorgetti più soldi per la scuola”, Renzi: “Noi ci stiamo, il ministro dell’Economia che farà?” Leggi anche: Diego Dalla Palma a cuore aperto: “Ho già deciso quando e come morirò. Il sesso? L’ho fatto ovunque” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il ministro in Senato. Giorgetti schiva le tensioni: Ho già fatto 29 manovre. Il ministro in Senato. Giorgetti schiva le tensioni: "Ho già fatto 29 manovre" - I suoi giorni complessi, tra le tensioni nella Lega e gli attacchi dell’opposizione. msn.com

Manovra, resa dei conti Lega-Giorgetti. Telefonata al ministro: “Così usciamo dal governo” - aut del Carroccio nella notte in cui il governo è costretto a stralciare le norme sulle pensioni sgradite a via Bellerio. repubblica.it

Per Giorgetti dare le dimissioni sarebbe «la cosa più bella da fare» - Il ministro dell'Economia l'ha detto con ironia in riferimento ai ritardi, al caos e ai ripensamenti di questi giorni sulla legge di bilancio ... ilpost.it

Ok al maxi emendamento in commissione al Senato: il voto di fiducia martedì. Opposizioni all’attacco: «Il ministro ormai commissariato da Borghi» - facebook.com facebook

Quello che si decide stanotte in Commissione Bilancio al Senato, in pratica, è se il ministro dell’Economia di questa Repubblica è Giancarlo Giorgetti o Claudio Borghi. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.