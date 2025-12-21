Il Milan Femminile vince e strappa il pass per i Quarti di Coppa Italia Women
Il Milan Femminile di Bakker cala il tris al Genoa e conquista il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia Women: il recapito del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Coppa Italia Femminile, Genoa-Milan: la formazioni ufficiale - Ultimo appuntamento del 2025 per il Milan Femminile della Coach Suzanne Bakker che, oggi alle 14. milannews.it
Milan Femminile, Bakker prima della Coppa: "Vogliamo andare avanti e reagire" - 30, il Milan Femminile torna in campo e lo farà per l'ultima volta in questo 2025. milannews.it
Milan Femminile ai quarti di Coppa Italia: tris al Genoa con brivido nel finale - facebook.com facebook
Milan Femminile ai quarti di Coppa Italia: tris al Genoa con brivido nel finale x.com
