Si pensa a lavorare con serenità. E’ questo l’obiettivo di Carlos Alcaraz e del suo staff tecnico, dopo quanto rivelato nelle giornate precedenti. Non ci sono dubbi che l’annuncio della rottura con Juan Carlos Ferrero, coach storico del murciano, abbia destato sensazione sia per il rapporto esistente tra i due che per il momento particolare della stagione. Dopo aver completato un’annata da otto titoli, tra cui due Slam ( Roland Garros e US Open ), il ritorno al primo posto del ranking mondiale, e un totale di 71 vittorie e solo 9 sconfitte, si pensava che le intenzioni fossero di proseguire di comune accordo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il messaggio di Samuel López: “Siamo concentrati con Alcaraz per scrivere la storia di questo sport”

Leggi anche: Carlos Alcaraz e Ferrero rompono la collaborazione: il nuovo allenatore è Samuel Lopez

Leggi anche: Carlos Alcaraz e Ferrero si separano, la notizia è clamorosa: il nuovo allenatore è Samuel Lopez

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il messaggio di Samuel López: “Siamo concentrati con Alcaraz per scrivere la storia di questo sport” - E' questo l'obiettivo di Carlos Alcaraz e del suo staff tecnico, dopo quanto rivelato nelle giornate precedenti. oasport.it