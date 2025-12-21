Più connessi che mai. Eppure intrappolati in un sistema marcio. Nel 2025 il traffico internet globale è cresciuto del 19 per cento, quel genere di dato che viene normalmente celebrato come un segnale di vitalità: più connessione uguale più scambi, più opportunità. Secondo Cloudflare, una delle grandi infrastrutture che tengono in piedi la Rete ( e infatti quando va in down sono guai ), passiamo online più tempo che mai. I bot dell’ intelligenza artificiale rappresentano ormai oltre il 4 per cento delle richieste web, impegnati a leggere, copiare e riscrivere le regole di internet con una disciplina che nessun essere umano potrebbe sostenere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Medioevo di internet: come ci siamo incastrati in un ecosistema digitale marcio

