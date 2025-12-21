Prima di esplodere come talento del calcio spagnolo, Lamine Yamal scelse di non rappresentare il Marocco nonostante i consigli di Walid Regragui. Un episodio che resta un piccolo rimpianto per il ct. Ne parla il Times. Ricordiamo che agli ultimo Mondiali il Marocco è arrivato in semifinale e ha vinto il Mondiale Under 20. Il Marocco e il rimpianto Yamal: i dettagli. Si legge sul Times: Ci sarà sempre, ammette Walid Regragui, un piccolo rimpianto per il suo periodo da commissario tecnico della nazionale marocchina, una delle più in crescita degli ultimi anni. È il momento in cui una serie di conversazioni positive con un giovane talento si concluse con un cortese “No”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Marocco è una potenza del calcio, non solo in Africa. Oggi forse Yamal non avrebbe preferito la Spagna (Times)

Bounou: «Yamal è uno di noi, anche se ha scelto la Spagna. Gli auguro il successo, ma non contro il Marocco»

L'ex stella del Marocco mette in dubbio la decisione di Lamine Yamal di giocare per la Spagna e dice che "lo avremmo amato di più"

Il Marocco ha vinto i Mondiali di calcio Under 20, e non è un caso - Nella notte tra domenica e lunedì la nazionale maschile del Marocco ha vinto i Mondiali di calcio Under 20 dopo aver battuto in finale l'Argentina.

Marocco, proteste in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio? - 18 gennaio) e, soprattutto, i Mondiali del 2030 insieme a Spagna e Portogallo, il Marocco si trova ad affrontare un'ondata di

