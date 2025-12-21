Il Marocco è una potenza del calcio non solo in Africa Oggi forse Yamal non avrebbe preferito la Spagna Times
Prima di esplodere come talento del calcio spagnolo, Lamine Yamal scelse di non rappresentare il Marocco nonostante i consigli di Walid Regragui. Un episodio che resta un piccolo rimpianto per il ct. Ne parla il Times. Ricordiamo che agli ultimo Mondiali il Marocco è arrivato in semifinale e ha vinto il Mondiale Under 20. Il Marocco e il rimpianto Yamal: i dettagli. Si legge sul Times: Ci sarà sempre, ammette Walid Regragui, un piccolo rimpianto per il suo periodo da commissario tecnico della nazionale marocchina, una delle più in crescita degli ultimi anni. È il momento in cui una serie di conversazioni positive con un giovane talento si concluse con un cortese “No”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
