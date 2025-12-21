Il Lecco batte 1-0 la Pergolettese e si conferma secondo in classifica
Il Lecco fa il proprio compito: battere la Pergolettese e chiudere l'anno, nonché il girone di andata, al secondo posto del girone A di Serie C.Vittoria di misura, targata Sipos come sempre, ma il risultato avrebbe potuto essere ben più rotondo, a conferma del problema del gol per l'attacco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
