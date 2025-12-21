Il Gubbio cade ancora è rimandato a gennaio Pellegrino lancia il Pineto Di Carlo rischia

Il Gubbio subisce una sconfitta anche in questa occasione, rimandando la sua ripresa a gennaio. Il Pineto, guidato da Pellegrino, si impone con un risultato di 1-0, grazie a una prestazione solida e compatta. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-4-3, evidenziando le scelte tattiche di entrambe le squadre. Il Gubbio dovrà ora concentrarsi per migliorare e prepararsi al meglio per le sfide future. Il Gubbio

PINETO 1 GUBBIO 0 PINETO (3-4-3): Tonti; Postiglione, Frare, Ienco (st 36' Capomaggio); Gagliardi (st 25' Mastropietro), Lombardi (st 25' Amadio), Germinario, Borsoi (st 46' Marrancone); Pellegrino (st 25' Nebuloso), Vigliotti, D'Andrea. All. Tisci A disp. Marone, Boccacci, Viero, Saccomanni, Di Russo, Sabatelli, Menna. GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Baroncelli (st 38' Costa), Signorini (pt 33' Fazzi), Di Bitonto; Zallu (st 38' Podda), Saber, Carraro, Rosaia (st 13' Di Massimo), Bruscagin; Tommasini, La Mantia (st 38' Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Spina, Sportolaro, Niang.

