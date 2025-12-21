Il gruppo consiliare Con Noventa replica a Bano | L' attacco a Bisato? Farneticante e irrispettoso

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non accenna minimamente a placarsi la polemica innescata da Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, e che vede come protagonista Alessandro Bisato, neo assessore del Comune di Padova che ha mantenuto anche la carica di consigliere di minoranza proprio a Noventa Padovana.Il gruppo consiliare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

il gruppo consiliare con noventa replica a bano l attacco a bisato farneticante e irrispettoso

© Padovaoggi.it - Il gruppo consiliare Con Noventa replica a Bano: «L'attacco a Bisato? Farneticante e irrispettoso»

Leggi anche: Mutu, attacco shock a Zenga: «Usato un tono irrispettoso e razzista con Chivu!» L’accusa dell’ex Inter

Leggi anche: Comune di Palagonia, nasce il gruppo consiliare "Grande Sicilia"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.