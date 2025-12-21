Il gruppo consiliare Con Noventa replica a Bano | L' attacco a Bisato? Farneticante e irrispettoso
Non accenna minimamente a placarsi la polemica innescata da Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, e che vede come protagonista Alessandro Bisato, neo assessore del Comune di Padova che ha mantenuto anche la carica di consigliere di minoranza proprio a Noventa Padovana.Il gruppo consiliare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
