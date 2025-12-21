Il grido di allarme degli industriali | Il gap infrastrutturale si amplia Pisa non può avere rallentamenti

L’industria pisana si trova a fronteggiare un crescente divario infrastrutturale, che rischia di compromettere la competitività del territorio. In un contesto di rallentamento economico globale, mantenere e rafforzare le infrastrutture è essenziale per sostenere la stabilità e favorire una ripresa futura. Il grido di allarme degli industriali evidenzia l’urgenza di interventi tempestivi per evitare ulteriori rallentamenti.

di Gabriele Masiero "L’industria pisana mostra segni di stabilità e in una fase di rallentamento dell’economia globale disporre di un territorio competitivo diventa fondamentale per creare le condizioni necessarie a una futura ripresa". Il presidente dell’Unione industriale pisana, Andrea Madonna, parlando delle previsioni per il nuovo anno sottolinea che "Pisa e la costa presentano elementi di forza che possono aumentare la competitività del territorio che però fa i conti con un livello delle infrastrutture che incide negativamente su investimenti e condizioni operative delle imprese". Perché? "I collegamenti verso i principali poli economici e politici nazionali, Milano e Roma, non sono adeguati alle esigenze attuali e con la realizzazione della Foster a Firenze chi proviene dalla costa sarà costretto, per accedere ai treni ad alta velocità, a un ulteriore mezzo che la colleghi a Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

