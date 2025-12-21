Il GrandTour di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio

Claudio Baglioni in concerto e 33 manifestazioni: la Fiera di Bergamo vara il calendario 2026 - Promoberg annuncia che a partire da metà luglio 2026 inizierà la stagione dei concerti estivi nell’Arena della Fiera. bergamonews.it

Il GrandTour «La vita è adesso» di Claudio Baglioni passerà dalla Puglia: tre appuntamenti ad agosto - Ha preso il via ieri, sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale a Lampedusa, nello Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, il progetto ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio x.com

Il «GrandTour» di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio - facebook.com facebook

