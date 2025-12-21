Il GrandTour di Claudio Baglioni anche a Bergamo il 13 luglio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CONCERTO. Sarà il 13 luglio all’Arena Fiera per celebrare in 40 città il 40esimo anniversario dell’album «La vita è adesso». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

