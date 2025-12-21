Il grande gospel a San Mercuriale

Il grande gospel a San Mercuriale offre un momento di musica intensa e condivisa, portando un genere emozionante e coinvolgente nel cuore della città. La serata rappresenta un’occasione per apprezzare un patrimonio musicale ricco di storia e spiritualità. Sarà il New York City Gospel Choir a chiudere la stagione concertistica ‘Forlì Grande Musica’, firmata da Emilia-Romagna Festival.

Sarà il New York City Gospel Choir a chiudere la stagione concertistica ' Forlì Grande Musica ', firmata da Emilia-Romagna Festival. L'ultimo appuntamento, peraltro già dichiarato sold out dagli organizzatori fin da venerdì, è in programma domani alle ore 21 a San Mercuriale con il concerto ' Love & Inspiration ', che porterà in città tutta l'energia del gospel e del soul afroamericano. Il pubblico potrà ascoltare grandi successi internazionali come I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, You're All I Need To Get By resa celebre da Aretha Franklin e How Deep Is Your Love dei Bee Gees nell'arrangiamento di PJ Morton.

