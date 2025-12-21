Venerdì pomeriggio ad Alfero si terrà un incontro pubblico sul tema

Incontro pubblico venerdì pomeriggio ad Alfero sul tema " Vivere la montagna oggi ", con la partecipazione dell’europarlamentare Stefano Bocaccini, a cui è seguìto un incontro col circolo Pd di Bagno di Romagna e la cena di sottoscrizione a Fontechiara di San Piero. Insieme al presidente nazionale del Partito Democratico, è intervenuta la consigliera regionale Francesca Lucchi. "Tantissima partecipazione per un prezioso momento di confronto - dice una nota del Pd - Per la Federazione del Pd di Cesena è oggettivo e evidente che questo governo non sta facendo nulla, non solo per la montagna, ma nemmeno per sostenere le imprese e lo sviluppo del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il governo affossa la montagna e le imprese"

