Il giorno più corto oggi c' è il solstizio d' inverno

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il solstizio d'inverno rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge la declinazione più meridionale, segnando l'inizio ufficiale della stagione invernale nell'emisfero nord. Oggi, alle ore 16:03 italiane, si verifica questo evento astronomico, che determina la giornata più corta dell'anno. Il giorno più corto, oggi c'è il solstizio d'inverno.

AGI - Oggi, alle ore 16:03 italiane, cade il  solstizio d'inverno  che segna l'inizio della  stagione invernale  nell' emisfero nord. Il  solstizio  cade sempre in un orario preciso e si verifica in date che possono oscillare tra il 20 e il 23 dicembre. Il giorno più corto dell'anno . Il  solstizio d'inverno  coincide con il  giorno più corto  (che non è Santa Lucia il 13 dicembre) e la  notte più lunga  dell'anno, con il  Sole  che raggiunge lo zenit lungo il  Tropico del Capricorno. Da un punto di vista  simbolico, invece, rappresenta una  rinascita  dopo la fine dell’autunno. La storia . Per molte  culture antiche  (Celti, Maya, Nordici) è un simbolo della vittoria della  luce sulle tenebre  e della  rinascita del sole. 🔗 Leggi su Agi.it

il giorno pi249 corto oggi c 232 il solstizio d inverno

© Agi.it - Il giorno più corto, oggi c'è il solstizio d'inverno

Leggi anche: 21 dicembre, oggi cade il solstizio d’inverno. E’ questo il giorno più corto, non Santa Lucia

Leggi anche: Solstizio d’inverno, un giorno importante: è il giorno più corto nell’emisfero boreale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Solstizio d’inverno 2025 | quando sarà e l’ora esatta del giorno più corto; Santa Lucia perché si dice che è il giorno più corto che ci sia e quale è la sua storia; Solstizio d’inverno un giorno importante | è il giorno più corto nell’emisfero boreale.

giorno pi249 corto oggiSanta Lucia è davvero il giorno più corto dell'anno? La verità su una credenza popolare molto diffusa - Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, una ricorrenza che la tradizione popolare associa al “giorno più corto dell’anno”. meteo.it

giorno pi249 corto oggiSolstizio d’inverno: il giorno più corto dell’anno è molto più di una data sul calendario - Perchè il Solstizio d’inverno è il giorno più corto dell’anno, cosa accade nel cielo, antiche tradizioni, miti, simboli e curiosità sorprendenti. tuttogreen.it

Santa Lucia: davvero è il giorno più corto dell’anno? Spoiler: no! - Secondo la tradizione "Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia". focusjunior.it

La VERITÀ sul riposo del solstizio d'inverno #solstiziodinverno #yoganidra #riposo

Video La VERITÀ sul riposo del solstizio d'inverno #solstiziodinverno #yoganidra #riposo

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.