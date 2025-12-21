Il solstizio d'inverno rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge la declinazione più meridionale, segnando l'inizio ufficiale della stagione invernale nell'emisfero nord. Oggi, alle ore 16:03 italiane, si verifica questo evento astronomico, che determina la giornata più corta dell'anno. Il giorno più corto, oggi c'è il solstizio d'inverno.

Oggi, alle ore 16:03 italiane, cade il solstizio d'inverno che segna l'inizio della stagione invernale nell' emisfero nord. Il solstizio cade sempre in un orario preciso e si verifica in date che possono oscillare tra il 20 e il 23 dicembre. Il giorno più corto dell'anno . Il solstizio d'inverno coincide con il giorno più corto (che non è Santa Lucia il 13 dicembre) e la notte più lunga dell'anno, con il Sole che raggiunge lo zenit lungo il Tropico del Capricorno. Da un punto di vista simbolico, invece, rappresenta una rinascita dopo la fine dell'autunno. La storia . Per molte culture antiche (Celti, Maya, Nordici) è un simbolo della vittoria della luce sulle tenebre e della rinascita del sole.

