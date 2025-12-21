Il giorno del solstizio d' inverno | cosa significa e perché cambia ogni anno

In queste ore stiamo vivendo il giorno più corto dell'anno: domenica 21 dicembre alle ore 16.03 ha inizio ufficialmente l' inverno astronomico con il solstizio che interessa l'emisfero boreale. L'origine del fenomeno. L'evento, che si ripete ogni anno discostandosi soltanto di alcune ore, è dovuto all' inclinazione dell'asse di rotazione della Terra: questo significa che i raggi del Sole raggiungono il Pianeta in maniera molto inclinata. In questa giornata, quindi, il Sole si trova nella posizione più bassa a Mezzogiorno tramontando ben due minuti prima del 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, che una certa tradizione indica in maniera errata come fosse il giorno più corto dell'anno.

Il giorno del solstizio d'inverno: cosa significa e perché cambia ogni anno - 03 di oggi è iniziato l'inverno astronomico con il solstizio: ecco cosa significa, perché cambia ogni anno e le celebrazioni nel sito preistorico di Stonehenge ... msn.com

Il solstizio d’inverno 2025 è il 21 dicembre, cosa succede e perchè è il giorno più corto dell’anno - Il 21 dicembre 2025 è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno in cui, per un attimo, il Sole sembra arrestare il proprio corso ... virgilio.it

Il Solstizio d'Inverno 2025: Trasformati durante la notte più lunga (in diretta)

Il 21 dicembre segna il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno, da sempre considerato un momento speciale e sacro, simbolo del passaggio verso una nuova stagione. Dal latino sol stitio – “sole fermo” – questo evento astronomico si verifica - facebook.com facebook

Il solstizio d'inverno è il giorno buono per chi vuole ascoltare centinaia di anni di storia che si librano ancora nell'aria. x.com

