Il gelo di Mosca | Non è in preparazione nessun trilaterale con Usa e Ucraina Witkoff | Colloqui a Miami produttivi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo ha dichiarato l’inviato di Mosca alla stampa. Aggiungendo che i colloqui sull'Ucraina a Miami proseguiranno anche oggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

