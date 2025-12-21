Il futurismo cancellato | l’avanguardia che l’Italia ha ha provato a rimuovere

Non tutti sanno, o ricordano, che l’Italia fu la culla dell’avanguardia artistica più rivoluzionaria del Novecento: il futurismo, che potremmo scrivere tutto maiuscolo, o FuTuriSMo, o in lettere capovolte, in omaggio al fecondo disordine tipografico e ortografico che il movimento propugnava. D’ora in avanti lo scriviamo con l’iniziale minuscola, pur se minuscolo non fu. Da Milano al mondo. Da Milano – nacque a inizio XX Secolo sulle sponde del Naviglio, dove si rispecchiava il chiaro di luna (da uccidere, secondo il fondatore Filippo Tommaso Marinetti) – il futurismo si diffuse nel mondo, portando con sé il nome di un’Italia nuova, macchinista, veloce, aggressiva, contrapposta alle pigrizie provinciali dell’Italietta post-unitaria, una Cenerentola nella ruggente Europa imperialista del periodo. 🔗 Leggi su Panorama.it

