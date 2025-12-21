Il Forlì sfida la ‘fame’ del Perugia Miramari | L’ennesima battaglia

Il Forlì si prepara ad affrontare il Perugia, tentando di invertire un trend sfavorevole. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi ma uguale determinazione. Miramari, allenatore dei biancorossi, ha definito l’incontro come

Correva l’anno calcistico 1987-88 quando il giovane, ma promettentissimo, Fabrizio ‘Penna Bianca’ Ravanelli decideva (1-0) un Perugia-Forlì di C2. Per la cronaca, quella stagione si concluse con la promozione in C1 del Grifo dei record, all’epoca allenato da Mario Colautti, e la sofferta salvezza del Galletto della gestione Aldo Sensibile, subentrato in corsa a Massimo Roscini, silurato dopo quella gelida manita con il Lanciano, corsaro in pianelle al ‘Morgagni’: 1-5. Oggi però il mondo si è capovolto, così non deve stupire che sia la matricola Forlì, rivelazione del girone B di C, a guardare dall’alto in basso un Perugia sanguinante, irrisolto e impantanato nei bassifondi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

