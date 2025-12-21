Il falso video del camion pieno di migranti in Piazza Duomo a Milano

Dal 24 novembre 2025 circola un video che mostrerebbe un camion proveniente dal Nord Africa, con a bordo un numero imprecisato di migranti al suo interno, comparso improvvisamente davanti al Duomo di Milano. Il contenuto viene descritto come una ripresa dal vivo, ma la vicenda non trova alcun riscontro nella realtà. Per chi ha fretta. L’evento descritto non risulta in cronache, comunicati ufficiali o testimonianze attendibili.. Il video presenta diversi errori nell’architettura del Duomo e nella pavimentazione della piazza.. Analisi. Il filmato viene condiviso con la seguente didascalia: Un gigantesco camion proveniente dal Nord Africa spunta all’improvviso davanti al Duomo di Milano, lasciando tutti i presenti completamente scioccati! La scena è stata ripresa dal vivo e il momento è diventato subito virale. 🔗 Leggi su Open.online

