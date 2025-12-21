Il dolore distrugge coppia felice Lei morta lui s’è accoltellato L’ipotesi di un omicidio-suicidio

Un tragico episodio è avvenuto in una famiglia, lasciando sgomenti coloro che l’hanno scoperto. La tragedia ha coinvolto due persone, con conseguenze drammatiche e un possibile collegamento tra un omicidio e un suicidio. A trovarli, non si sa a quante ore dal decesso, è stato uno dei figli nel tardo pomeriggio di ieri.

A trovarli, non si sa a quante ore dal loro decesso, è stato uno dei figli, nel tardo pomeriggio di ieri. Il padre, Roberto Bianchi, 78 anni, e la seconda moglie, Graziella Botta 77 anni. A poca distanza c'era il loro cagnolino, anche lui morto. Una scena tragica, consumata all'interno di una villetta alla periferia di Uggiate con Ronago, nella Bassa Comasca, in via Stefano Borgonovo 189. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, hanno subito accertato il decesso di entrambi i coniugi, e la prima ipotesi è stata quella di un omicidio-suicidio. Senza però poter arrivare subito a una certezza.

