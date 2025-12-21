Il distretto da tutelare | Più risorse dalla Regione per controlli e ispettori Bagarre in consiglio

Nel cuore della nostra economia, esistono situazioni di grave negligenza e disagio, come dormitori abusivi nei capannoni delle confezioni e lavoratori invisibili costretti a vivere nelle stesse strutture di lavoro. Per affrontare queste criticità, la Regione ha deciso di destinare più risorse a controlli e ispettori. Il distretto da tutelare:

Dormitori abusivi nei capannoni delle confezioni, lavoratori invisibili, gli ultimi, costretti a vivere e a dormire nei luoghi di lavoro, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza inaccettabili. E ancora troppi pochi ispettori sia Asl che del Lavoro (nonostante gli ultimissimi arrivi), che siano in grado di passare al setaccio le aziende del distretto tessile più grande d'Europa. È il quadro tracciato nell'aula del Consiglio regionale da Chiara La Porta, capogruppo di Fratelli d'Italia, sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo a Prato e su come contrastarlo. Lo ha fatto in una delle sedute fiume che hanno portato all'approvazione del bilancio di previsione da 12,8 miliardi della Regione Toscana.

