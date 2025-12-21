Il discorso di fine anno | Cari riminesi i sindaci non fanno miracoli Siamo delle foglie d’erba

Il discorso di fine anno rappresenta un momento di riflessione per la comunità riminese. In questa occasione, il sindaco Jamil Sadegholvaad si rivolge ai cittadini con parole semplici e sincere, sottolineando l'importanza di un impegno collettivo. La sua breve allocuzione, distinta per modestia e chiarezza, si concentra sulle sfide e le opportunità del territorio. È un invito a considerare il ruolo di ciascuno nel costruire un futuro condiviso. Il discorso di fine anno:

La platea applaude. Lo fa ogni volta. Notabili e dame, tirati a lucido. Ma non è a loro che Jamil Sadegholvaad si rivolge nel suo breve (un terzo del tempo rispetto a quello dei predecessori) discorso. Parla ai riminesi, quelli che il 'Galli' lo vedono dalla piazza. Alla " comunità " che richiama più volte nello scorrere delle righe. "La somma di vite", nei "giorni messi in fila". Sono le " foglie d'erba " a cui affida il ruolo da protagonista. Foglie "minuscole, delicate, silenziose". Eppure, insieme, "capaci di creare un prato, un paesaggio, un mondo". La poesia di Walt Whitman diventa l'architrave di questo Sigismondo 2025.

